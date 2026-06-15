Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen auf der L3362 bei Dillenburg-Nanzenbach

Gießen (ots)

Am Montag, 15. Juni 2026, ereignete sich gegen 15.46 Uhr auf L3362 zwischen Eschenburg-Hirzenhain und Dillenburg-Nanzenbach ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 18-Jähriger aus Angelburg mit seinem Pkw Audi die L3362 aus Richtung Hirzenhain in Richtung Nanzenbach. In einer Rechtskurve kurz vor dem Ortseingang Nanzenbach kam der 18-Jährige aus bislang unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Pkw eines 34-Jährigen aus Bad Laasphe zusammen. Im Fahrzeug des 18-Jährigen befanden sich noch zwei weitere Mitfahrer. Alle Beteiligten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Der 18-Jährige sowie eine Mitfahrerin wurden mittels Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Marburg verbracht. Die weiteren Beteiligten kamen zur weiteren Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Die L3362 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

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