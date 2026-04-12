Feuerwehr Gronau

FW Gronau: Nächtlicher Brand am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung

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Gronau (ots)

Die Feuerwehr Gronau wurde in der vergangenen Nacht um 03:17 Uhr durch die Polizei zur Brändströmstraße alarmiert. Gemeldet wurde ein Brand am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. In einem Klassenraum im Erdgeschoss, gelegen zum Innenhof des Gebäudes, war ein Feuer ausgebrochen. Aufgrund der bereits erkennbaren Brandausbreitung wurde das Einsatzstichwort um 03:30 Uhr auf "Feuer" erhöht und umgehend weitere Kräfte der Feuerwehr nachalarmiert.

Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf einen angrenzenden Klassenraum ausgedehnt. Zudem waren Teile der Fassade in Mitleidenschaft gezogen worden. Es bestand die akute Gefahr, dass die Flammen auf das Dach übergreifen.

Die Brandbekämpfung erfolgte über mehrere Angriffswege gleichzeitig. Trupps gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor, während parallel von außen über die Drehleiter sowie mit weiteren Strahlrohren gegen die Flammen vorgegangen wurde. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert und das Übergreifen auf das Dach erfolgreich unterbunden werden.

Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude, sodass keine Verletzten zu verzeichnen sind. Der betroffene Gebäudeteil ist jedoch erheblich beschädigt und derzeit nicht nutzbar.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle zur weiteren Ermittlung an die Polizei übergeben.

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