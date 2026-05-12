Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Höhenrettung und Menschenrettung unter Stahlringen: Realistische Einsatzübung in Okriftel

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Hattersheim am Main (ots)

Eine anspruchsvolle und realitätsnahe Einsatzübung hat am Montagabend die Einsatzkräfte der Feuerwehren Hattersheim, Okriftel und Eddersheim, der Kreiseinheit "Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen" (SRHT) sowie des DRK OV Hattersheim gefordert. Um 18:13 Uhr erfolgte die Alarmierung mit dem Stichwort "H ABST Y - R 2" und der Meldung "Person in Absturzgefahr - Medizinischer Notfall in Kran" auf das Gelände der Hessischen Bewehrungsstahl GmbH in der Rheinstraße in Okriftel - zunächst ohne Hinweis darauf, dass es sich um eine Übung handelt.

Das angenommene Szenario: Ein Kranführer erlitt auf einem Portalkran einen Herzinfarkt, ein weiterer Kranführer stand auf einem zweiten Kran unter Schock und zusätzlich war eine Person unter einem schweren Betonstahl-Ring eingeklemmt.

Bereits kurz nach dem Eintreffen der ersten Kräfte wurde deutlich, dass die Lage mehrere parallele Rettungsmaßnahmen erforderte. Während der unter Schock stehende Kranführer zunächst von Feuerwehrkräfte versorgt und anschließend über die Drehleiter gerettet wurde, bereitete die SRHT-Einheit die patientenschonende Rettung des zweiten Kranführers aus großer Höhe vor. Der Patient wurde anschließend gesichert aus dem Portalkran abgeseilt und dem Rettungsdienst übergeben.

Parallel dazu arbeiteten weitere Einsatzkräfte an der Befreiung der eingeklemmten Person. Mithilfe eines hydraulischen Spreizers konnte die Übungspuppe zügig aus ihrer Zwangslage befreit und zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben werden.

Ziel der Übung war insbesondere das Trainieren der Zusammenarbeit mehrerer Einheiten bei einer komplexen Einsatzlage in industrieller Umgebung. Gerade Einsätze in Höhen oder an Industrieanlagen stellen die Einsatzkräfte regelmäßig vor besondere Herausforderungen und erfordern abgestimmte Abläufe sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Spezialkräften und Rettungsdienst.

Die Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main bedanken sich bei der Hessischen Bewehrungsstahl GmbH für die Unterstützung und die Möglichkeit, die Übung auf dem Betriebsgelände durchführen zu können.

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