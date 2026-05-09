Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Kreisentscheid der Hessischen Feuerwehrleistungsübung: Eddersheim und Kelkheim überzeugen mit starken Leistungen

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Flörsheim-Weilbach (ots)

In Flörsheim-Weilbach fand am Samstag der diesjährige Kreisentscheid der Hessischen Feuerwehrleistungsübung 2026 statt. Gemeinsam mit den Feuerwehren aus dem Hochtaunus- und dem Rheingau-Taunus-Kreis wurde die Veranstaltung ausgerichtet und bot den vier teilnehmenden Mannschaften die Gelegenheit zur Überprüfung ihres Ausbildungsstandes.

Für den Main-Taunus-Kreis gingen die Freiwilligen Feuerwehren Hattersheim-Eddersheim und Kelkheim an den Start. Ergänzt wurde das Teilnehmerfeld durch eine MTK-Mannschaft aus Ersatzteilnehmern, die außerhalb der Wertung teilnahm.

Theorie und Praxis im Zusammenspiel

Die Hessische Feuerwehrleistungsübung kombiniert einen theoretischen Leistungsteil mit einer praxisnahen Einsatzübung. Ziel ist es, die fachlichen Kenntnisse zu festigen und die Handlungssicherheit im Einsatz weiter zu verbessern.

Im theoretischen Teil mussten die Teilnehmer einen Fragebogen mit Fachfragen aus dem landesweiten Fragenkatalog bearbeiten. Der praktische Teil bestand aus einer Einsatzübung - in diesem Jahr aus einem GABC-Szenario, bei dem der Umgang mit Gefahrstoffen sowie strukturierte Einsatzabläufe im Mittelpunkt standen.

Ergebnisse aus dem Main-Taunus-Kreis

Die Feuerwehr Hattersheim-Eddersheim sicherte sich mit 91,2 Prozent den ersten Platz. Die Feuerwehr Kelkheim erreichte mit 87,8 Prozent einen starken zweiten Platz.

Beide Mannschaften zeigten eine hohe fachliche Qualität sowie eingespielte Teamarbeit und bestätigten damit das gute Ausbildungsniveau im Main-Taunus-Kreis.

Grundsätzlich können sich die bestplatzierten Mannschaften eines Kreisentscheids für den Bezirksentscheid im Regierungsbezirk Darmstadt qualifizieren. Voraussetzung ist jedoch eine ausreichende Anzahl teilnehmender Mannschaften.

Da im Main-Taunus-Kreis lediglich zwei Mannschaften angetreten sind, wurde die erforderliche Mindestteilnehmerzahl von drei Mannschaften nicht erreicht. Eine Qualifikation für den Bezirks- und damit auch für den Landesentscheid erfolgte daher nicht.

Leistungsabzeichen als individueller Anreiz

Unabhängig von der Mannschaftswertung bietet die Feuerwehrleistungsübung den Teilnehmern die Möglichkeit, persönliche Leistungsabzeichen zu erwerben. Diese reichen vom Eisernen Leistungsabzeichen bei erstmaliger Teilnahme bis hin zu den Stufen Bronze, Silber und Gold, die zusätzliche theoretische Leistungen voraussetzen.

Zu den Gästen der Veranstaltung zählten unter anderem die Kreistagsvorsitzende Susanne Fritsch sowie der Flörsheimer Stadtrat Christopher Willmy. Sie nutzten die Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild von der Leistungsfähigkeit und dem Ausbildungsstand der Feuerwehren zu machen.

Ausbildung und Qualitätssicherung im Fokus

Die Feuerwehrleistungsübung ist ein zentraler Baustein der feuerwehrtechnischen Ausbildung. Sie verbindet standardisierte Abläufe mit realitätsnahen Einsatzszenarien und trägt dazu bei, die Einsatzbereitschaft und Qualität der Feuerwehren nachhaltig zu sichern.

Der Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus dankt allen teilnehmenden Mannschaften, den Schiedsrichtern sowie den zahlreichen Helferinnen und Helfern für die erfolgreiche Durchführung des Kreisentscheids in Flörsheim-Weilbach.

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