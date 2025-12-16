FW Mainz: Abschlussmeldung zum Fahrzeugbrand in Tiefgarage

Feuerwehr Mainz

Am heutigen Dienstag um 12:53 wurde die Feuerwehr Mainz zu einem Brandmeldealarm in einen Bürokomplex in der Isaac-Fulda-Alle alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang dichter Rauch aus den Entrauchungsöffnungen der Tiefgarage, was den Einsatzleiter sofort veranlasste das Alarmstichwort von "B2 Brandmeldealarm" auf B3 Gebäudebrand" zu erhöhen. Die ersten Löschmaßnahmen wurden umgehend durch zwei Trupps unter schwerem Atemschutz in die Wege geleitet. Ein Fahrzeug stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand, zwei weitere abgestellte PKW wurden durch die Brandeinwirkung stark beschädigt und fingen zum Teil Feuer. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Durch den Brand kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung, die sich sowohl in der Tiefgarage als auch in angrenzenden Bereichen eines darüberliegenden Bürogebäudes ausbreitete. Personen wurden bei dem Ereignis nicht verletzt. Nach Umfangreichen Lüftungsmaßnahmen mit zwei leistungsstarken Großlüftern konnte die Tiefgarage sowie das betroffene Bürogebäude entraucht werden. Die, durch den Brand beschädigten PKW, wurden durch ein Abschleppunternehmen aus der Tiefgarage geborgen. Im Einsatz befanden sich insgesamt rund 30 Einsatzkräften der Feuerwehr Mainz mit 10 Fahrzeugen, unterstützt wurden die Hauptamtlichen Kräfte durch die Freiwillige Feuerwehr Gonsenheim. Weiterhin war je ein Rettungswagen des ASB und der JUH, sowie die Polizei mit einem Fahrzeug im Einsatz. Die Besetzung der verwaisten Feuerwachen wurden durch im Dienst befindliche Einsatzbeamte und durch die Freiwilligen Feuerwehren Stadt und Mombach sichergestellt. Durch die frühzeitige Alarmierung der Feuerwehr durch die Brandmeldeanlage, sowie die vorbildliche Räumung des Gebäudes durch die Mitarbeiter, kam es zu keinen Personenschäden und der materielle Schaden konnte auf das vorgefundene Ausmaß begrenzt werden. Die Brandursache ist unklar, die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zur Schadenshöhe kann derzeit keine Aussage getroffen werden.

