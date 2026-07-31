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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei Donauwörth kontrolliert getunte E-Scooter

Augsburg (ots)

Donauwörth / Dillingen - Am Samstag (25.07.26) wollte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth in Dillingen einen Jugendlichen auf einem E-Scooter kontrollieren, da der Scooter augenscheinlich mit über 45 km/h bewegt wurde. Gegen 14.00 Uhr wollten die Beamten die Jugendlichen kontrollieren. Dabei flüchteten diese und entkam zunächst. Am Donnerstag (30.07.26), gegen 18.00 Uhr, kontrollierte eine Streife der VPI Donauwörth jugendliche E-Scooter-Fahrer bei der Promenade in Donauwörth. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein 14-Jähriger als der Fahrer vom vergangenen Samstag wiedererkannt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der E-Scooter sichergestellt. Die Verkehrspolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen die 14-Jährigen. Dieser besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit. Bei einem weiteren 14-jährigen Jugendlichen wurde ebenfalls ein getunter E-Scooter festgestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der 14-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Die beiden Jugendlichen wurde nach den Kontrollen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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