Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (24.07.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Bargeld aus einem Fahrzeug in der Neuburger Straße. Zwischen 19.15 Uhr und 19.25 Uhr entwendete der Täter das Bargeld aus einem unversperrten Food-Truck. Dieser befand sich zum Tatzeitpunkt auf einem dortigen Supermarkt Parkplatz. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323-2310 zu melden.

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