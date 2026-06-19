PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall mit verletztem Zweiradfahrer

Mainz (ots)

Am Freitag, dem 19.06.2026 gegen 18:50 Uhr kam es auf der L423 in Budenheim in Fahrtrichtung Heidesheim zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Rollerfahrer. Hierbei befuhr der 43-jährige Pkw-Fahrer den dortigen Parkplatz auf Höhe des Sportplatzes und beabsichtigte in den fließenden Verkehr in Fahrtrichtung Heidesheim einzufahren. Dabei übersah er den bevorrechtigten 67-jährigen Vespa Fahrer und es kam zur Kollision. Der Rollerfahrer wurde mit schweren Verletzungen zwecks medizinischer Versorgung in das Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme wurde die L423 für Die Dauer von ca. einer Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Bei beiden Verkehrsunfallbeteiligten ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine Alkohol-/Drogenbeeinflussung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an
PI Mainz 1: pimainz1@polizei.rlp.de
PI Mainz 2: pimainz2@polizei.rlp.de
PI Mainz 3: pimainz3@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mainz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 13.06.2026 – 20:46

    POL-PDMZ: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Fahrradfahrer mit verletzen Fahrgästen

    Mainz, Gabelsbergerstraße (ots) - Am Samstag, den 13.06.26 gegen 17:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Gabelsbergstraße/Hindenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus der Stadt Mainz sowie einem Fahrradfahrer. Der 49jährige Fahrer des Linienbusses befuhr zuvor die Gabelsbergerstraße aus Fahrtrichtung Forsterstraße kommend in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 02:27

    POL-PDMZ: 22-Jähriger durch Messerstiche verletzt

    Mainz (ots) - Am späten Abend des 06.06.2026 kam es vor einer Bar in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Hierbei wurde der 22-jährige Geschädigte durch mehrere Messerstiche verletzt. Er wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend unerkannt vom Tatort. Die ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 15:56

    POL-PDMZ: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

    Mainz (ots) - Der 77-jährige PKW-Fahrer und die 74-jährige Beifahrerin befahren den Kaiser-Wilhelm-Ring in Richtung Hauptbahnhof. Beim Linksabbiegen in die Josefstraße übersieht der Fahrer die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn und es kommt zur Kollision. Beide Insassen sowie der Straßenbahnfahrer werden leicht verletzt. Die Straßenbahnschiene in Richtung Hauptbahnhof ist derzeit gesperrt. Der PKW ist durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren