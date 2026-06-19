Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall mit verletztem Zweiradfahrer

Mainz (ots)

Am Freitag, dem 19.06.2026 gegen 18:50 Uhr kam es auf der L423 in Budenheim in Fahrtrichtung Heidesheim zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Rollerfahrer. Hierbei befuhr der 43-jährige Pkw-Fahrer den dortigen Parkplatz auf Höhe des Sportplatzes und beabsichtigte in den fließenden Verkehr in Fahrtrichtung Heidesheim einzufahren. Dabei übersah er den bevorrechtigten 67-jährigen Vespa Fahrer und es kam zur Kollision. Der Rollerfahrer wurde mit schweren Verletzungen zwecks medizinischer Versorgung in das Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme wurde die L423 für Die Dauer von ca. einer Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Bei beiden Verkehrsunfallbeteiligten ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine Alkohol-/Drogenbeeinflussung.

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