Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (25.07.2026) beschossen ein 20-Jähriger, eine 21-Jährige, ein 16-Jähriger und ein 20-Jähriger mehrere Passanten aus einem fahrenden Auto heraus mit einer Softair-Pistole. Diese wurden dadurch zum Teil leicht verletzt. Gegen 17.45 Uhr fuhren der 20-Jährige Autofahrer und seine 16- bis 21 Jahre alten Beifahrer zunächst auf der Hermanstraße in Richtung Gögginger Brücke. Aus dem fahrenden Auto heraus gaben die vier Tatverdächtigen mehrere Schüsse aus Softair-Pistolen auf einen 69-Jährigen ab. Im Anschluss fuhren die vier Personen weiter und beschossen in der Eichleitnerstraße eine vierköpfige Familie im Alter von 18 bis 54 Jahre. Das Fahrzeug samt Insassen konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung angetroffen werden. Im Fahrzeug wurden im Nachgang mehrere Softairwaffen aufgefunden. Diese wurden durch die Beamten sichergestellt. Der 69-Jährige und der 54-jährige Familienvater wurden durch den Vorfall leicht verletzt. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungsmaßnahmen wurde festgestellt, dass die Personengruppe mutmaßlich am Samstag (25.07.2026) gegen 01.15 Uhr im Bereich Halderstraße/Bahnhofstraße ebenfalls diverse Passanten beschossen hat. Dies soll insbesondere an der dortigen Haltestelle vor einer Bank und vor einem Club stattgefunden haben. Der Polizei sind zu diesem Vorfall bis dato noch keine Zeugen oder Geschädigten bekannt. Entsprechende Personen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3821 zu melden. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen die vier Tatverdächtigen nun u.a. wegen Körperverletzungsdelikten. Die Vier besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

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