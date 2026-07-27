Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (26.07.2026) kam es zu einer Streitigkeit mit anschließender Körperverletzung zwischen mehreren Personen in der Maximilianstraße. Gegen 02.00 Uhr gerieten mehrere Personen vor einem Club in der Maximilianstraße in einen Streit. In dessen Verlauf gingen ein 22-Jähriger, ein 20-Jähriger, ein 19-Jähriger sowie zwei bislang unbekannte Täter auf eine fünfköpfige Personengruppe los und schlugen diese. Ein bislang unbekannter Täter aus der ersten Gruppe setzte im Verlauf der Auseinandersetzung auch Pfefferspray ein. Durch den Vorfall wurden nach jetzigem Ermittlungsstand fünf Personen leicht verletzt. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden. Der 22-Jährige und der 20-Jährige besitzen die syrische Staatsangehörigkeit. Der 19-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

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