PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach besonders schwerem Diebstahl

Augsburg (ots)

Aichach - Im Zeitraum von Dienstag (21.07.2026), 16:00 Uhr bis Mittwoch (22.07.2026), 05:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Robert-Bosch-Straße. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum und entwendeten mehrere Arbeitsgeräte. Der Beuteschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg, unter der Telefonnummer 0821/323-3821, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 13:30

    POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Graffiti

    Augsburg (ots) - Gersthofen, A8, FRi Stuttgart - Am Mittwoch (22.07.2026), gegen 09:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung auf der Autobahn A8, Höhe Gersthofen. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschmierten eine Lärmschutzwand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Gersthofen, unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 13:30

    POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Bandendiebstahl und sucht Zeugen

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (21.07.2026), gegen 11:15 Uhr ereignete sich ein Trickdiebstahl in der Halderstraße. Zwei unbekannte männliche Täter sprachen eine 44-Jährige vor einem Geldinstitut an und gaben ihr gegenüber vor, dass sie gerade etwas verloren habe. In einen unbeobachteten Moment, öffnete einer der Täter die Beifahrertür des Fahrzeugs ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 13:29

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Haunstetten-Siebenbrunn - Im Zeitraum von Dienstag (21.07.2026), 12:00 Uhr bis Mittwoch (22.07.2026), 11:30 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Blütenstraße. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen geparkten VW im Bereich des linken Hecks und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren