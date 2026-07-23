Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach besonders schwerem Diebstahl

Augsburg (ots)

Aichach - Im Zeitraum von Dienstag (21.07.2026), 16:00 Uhr bis Mittwoch (22.07.2026), 05:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Robert-Bosch-Straße. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum und entwendeten mehrere Arbeitsgeräte. Der Beuteschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg, unter der Telefonnummer 0821/323-3821, entgegen.

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