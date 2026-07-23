Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Augsburg (ots)
Haunstetten-Siebenbrunn - Im Zeitraum von Dienstag (21.07.2026), 12:00 Uhr bis Mittwoch (22.07.2026), 11:30 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Blütenstraße. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen geparkten VW im Bereich des linken Hecks und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Telefonnummer 0821/323-2710, entgegen.
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