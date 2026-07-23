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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Sonntag (19.07.2026), 01:45 Uhr bis 03:45 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Jakoberstraße. Ein unbekannter Täter entwendete aus einer Bar das Smartphone einer 28-Jährigen. Später konnte die 28-Jährige ihr Handy beschädigt wieder auffinden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte, unter der Telefonnummer 0821/323-2110, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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