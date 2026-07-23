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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Kfz

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Mittwoch (22.07.2026), 20:45 Uhr bis 21:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Weiten Gasse. Ein unbekannter Täter beschädigte mehrere geparkte Autos indem er gegen die Außenspiegel schlug. Die Person wird wie folgt beschrieben: - 180 cm groß - Kurze Hose - schwarze lockige Haare - ca. 20-25 Jahre Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte, unter der Telefonnummer 0821/323-2110, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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