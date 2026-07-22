Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Dienstag (21.07.2026), gegen 15.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall am Klausenberg. Ein 70-Jähriger fuhr mit seinem Auto am Klausenberg über eine Verkehrsinsel und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der 70-Jährige Fahrzeugführer, sowie das unfallbeschädigte Fahrzeug konnten im weiteren Verlauf an der Wohnanschrift angetroffen werden. Es stellte sich zudem heraus, dass der 70-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 70-Jährige besitzt die österreichische Staatsanwaltschaft.

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