PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Dienstag (21.07.2026), gegen 15.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall am Klausenberg. Ein 70-Jähriger fuhr mit seinem Auto am Klausenberg über eine Verkehrsinsel und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der 70-Jährige Fahrzeugführer, sowie das unfallbeschädigte Fahrzeug konnten im weiteren Verlauf an der Wohnanschrift angetroffen werden. Es stellte sich zudem heraus, dass der 70-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 70-Jährige besitzt die österreichische Staatsanwaltschaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 13:36

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Brandlegung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (21.07.2026), gegen 17.30 Uhr kam es zu einem Brand im Hanreiweg. Ein oder mehrere unbekannte Täter zündeten eine Matratze in einem kleinen Waldstück im Bereich des Proviantbachs an. Passanten erkannten das Feuer und verständigten die Feuerwehr. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 13:35

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (22.07.2026), gegen 01.00 Uhr, fuhr ein 15-Jähriger mit einem Motorroller in der Badstraße. Die Beamten stellten fest, dass sowohl der 15-Jährige Fahrer, als auch der 16-Jährige Sozius keinen Helm trugen. Aufgrund dessen sollte eine Kontrolle erfolgen. Der 15-Jährige missachte jedoch sämtliche Anhaltesignale und entzog ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 13:33

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Im Zeitraum von Freitag (17.07.2026), 08.00 Uhr bis Dienstag (21.07.2026), 08.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Radetzkystraße. Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten von einer Baustelle eine Baggerschaufel. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren