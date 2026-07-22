POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Graffiti

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (21.07.2026), gegen 17.30 Uhr kam es zu einem Brand im Hanreiweg. Ein oder mehrere unbekannte Täter zündeten eine Matratze in einem kleinen Waldstück im Bereich des Proviantbachs an. Passanten erkannten das Feuer und verständigten die Feuerwehr. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht ...

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