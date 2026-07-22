Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Graffiti
Augsburg (ots)
Oberhausen - Im Zeitraum von Montag (20.07.2026), 00.00 Uhr bis Montag (20.07.2026), 23.45 Uhr ereignete sich eine Sachbeschädigung in der Dieselstraße. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschmierten an einem Bürogebäude eine Wand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
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