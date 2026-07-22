Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Augsburg (ots)

Pfersee - Im Zeitraum von Montag (20.07.2026), 22.00 Uhr bis Dienstag (21.07.2026), 15.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Germersheimer Straße.

Ein bislang unbekannter Täter touchierte einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mercedes, beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West, unter der Telefonnummer 0821/323-2510, entgegen.

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