Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Drogenfahrt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (22.07.2026), gegen 10:00 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit einem Auto in der Friedberger Straße. Bei der Kontrolle konnten die Beamten drogentypisches Verhalten beim 44-Jährigen feststellen. Zudem war der 44-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen nach dem Straßenverkehrsgesetz. Der 44-Jährige hat die isländische Staatsangehörigkeit.

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