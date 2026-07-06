Polizei Münster

POL-MS: Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Fahrrad - 13-Jährige leicht verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Bereits am Dienstag vor drei Wochen (16.06., 13:15 Uhr) ist eine 13-jährige Radfahrerin an der Straße "An der alten Kirche" in Hiltrup mit einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer zusammengestoßen und leicht verletzt worden. Die Polizei bittet zwei mutmaßliche Ersthelferinnen sowie mögliche Zeugen, sich zu melden.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 13-Jährige die Straße "An der alten Kirche" in Fahrtrichtung Meesenstiege. Im Bereich zwischen der Westfalenstraße und dem Spielplatz "An der alten Kirche" fuhr der unbekannte E-Scooter-Fahrer zeitgleich aus einem Fußweg heraus. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der 13-Jährigen und dem Unbekannten. Das Mädchen stürzte vom Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Er soll nach Angaben von Zeugen männlich, zwischen 16 und 18 Jahre alt und blond sein. Er war auf einem türkisfarbenen E-Scooter unterwegs.

Nach aktuellem Kenntnisstand sollen zwei junge, weibliche Personen der 13-Jährigen nach ihrem Sturz zu Hilfe gekommen sein. Nahe der Unfallstelle sollen sich zudem drei Bauarbeiter auf einer Baustelle befunden haben. Die Polizei bittet sowohl die jungen Frauen als auch die Bauarbeiter sowie mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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