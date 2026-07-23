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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Bandendiebstahl und sucht Zeugen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (21.07.2026), gegen 11:15 Uhr ereignete sich ein Trickdiebstahl in der Halderstraße. Zwei unbekannte männliche Täter sprachen eine 44-Jährige vor einem Geldinstitut an und gaben ihr gegenüber vor, dass sie gerade etwas verloren habe. In einen unbeobachteten Moment, öffnete einer der Täter die Beifahrertür des Fahrzeugs der Frau und entwendete eine auf dem Beifahrersitz liegende Tasche. Anschließend entfernten sich beide unbekannten männlichen Personen mit einem grauen BMW-Kombi. Die Täter werden wie folgt beschrieben: - kräftig bis dickliche Statur, schwarzes T-Shirt, graue knielange Hose, dunkle Schuhe, Cappy und Sonnenbrille - normale Statur, helles bis beiges Oberteil, lange Hose, dunkler Rucksack, Basecap, helle Schuhe Die Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines schweren Bandendiebstahls aus einem Kraftfahrzeug. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Augsburg Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere nach einer männlichen Person, welche sich zur Tatzeit im Bereich der Bushaltestelle aufhielt und der 44-Jährigen beim Aufheben von Geldscheinen half. Die Person wird wie folgt beschrieben: - ca. 175cm - 180 cm, normale Statur, Brille, dunkelblaues Shirt, dunkelblaue Hose und braune Schuhe Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg, unter der Telefonnummer 0821/323-3821, entgegen. Die 44-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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