POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Graffiti

Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum von Sonntag (19.07.2026), 01:45 Uhr bis 03:45 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Jakoberstraße. Ein unbekannter Täter entwendete aus einer Bar das Smartphone einer 28-Jährigen. Später konnte die 28-Jährige ihr Handy beschädigt wieder auffinden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt ...

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