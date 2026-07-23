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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Graffiti

Augsburg (ots)

Gersthofen, A8, FRi Stuttgart - Am Mittwoch (22.07.2026), gegen 09:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung auf der Autobahn A8, Höhe Gersthofen. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschmierten eine Lärmschutzwand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Gersthofen, unter der Telefonnummer 0821/323-1910, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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