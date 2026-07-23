Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Graffiti
Augsburg (ots)
Gersthofen, A8, FRi Stuttgart - Am Mittwoch (22.07.2026), gegen 09:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung auf der Autobahn A8, Höhe Gersthofen. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschmierten eine Lärmschutzwand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Gersthofen, unter der Telefonnummer 0821/323-1910, entgegen.
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