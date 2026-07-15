Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung und sucht Zeugen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Samstag (04.07.2026), 15:00 Uhr bis Dienstag (14.07.2026), 08:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter ein Auto in der Langenmantelstraße. Der schwarze Fiat parkte auf dem P+R Platz des Plärrergeländes. Ein unbekannter Täter schlug hierbei die Scheibe der Beifahrerseite ein, öffnete in der Folge den Tankdeckel, stopfte ein Kleidungstück in die Tanköffnung und versuchte das Kleidungsstück zu entzünden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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