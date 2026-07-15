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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse u.a. auf Grund des Verdachts von Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz

Augsburg (ots)

   ------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft 
                       Augsburg -----------------

PP Schwaben Nord - Am Mittwoch (15.07.2026) fand eine geplante Durchsuchungsaktion des Polizeipräsidiums Schwaben Nord im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt.

In den frühen Morgenstunden vollzogen Beamte der Polizei gerichtliche Beschlüsse und durchsuchten zeitgleich 17 Wohnobjekte im Stadtgebiet Augsburg und im Landkreis Augsburg sowie jeweils ein Objekt im Landkreis Amberg-Sulzbach und im Landkreis Landshut.

Die Polizei führte im Nachgang zur Durchsuchung des City Clubs am 31.01.2026/01.02.2026 umfangreiche Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts von Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Es ergab sich der Tatverdacht u.a. gegen 19 damals im City Club anwesende Personen im Alter von 22 bis 51 Jahren. Das Amtsgericht Augsburg erließ daher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg Durchsuchungsbeschlüsse gegen diese Personen.

In 12 Objekten wurden Betäubungsmittel aufgefunden.

Ein 39-Jähriger wurde vorläufig festgenommen und befindet sich aktuell in Polizeigewahrsam. Bei dem Tatverdächtigen liegt nach derzeitigem Kenntnisstand der Verdacht eines Verbrechenstatbestands der Herstellung und des bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln vor. Derzeit wird die Vorführung vor dem Haftrichter geprüft.

Im Rahmen der Durchsuchungen wurde ebenfalls ein bestehender Vollstreckungshaftbefehl wegen einer rechtskräftigen Verurteilung in anderer Sache gegen einen 20-Jährigen vollstreckt. Der 20-Jährige wurde einer JVA überstellt.

In einem der Objekte wurden über 550 Gramm Marihuana aufgefunden. Im Zuge des Einsatzes konnten zudem weitere Betäubungsmittel (u.a. Amphetamin, Kokain, MDMA, Haschisch, LSD, Ecstasy, Methamphetamin) insgesamt in nicht unerheblicher Menge aufgefunden und sichergestellt werden. Die konkrete Menge sowie Wirkstoffgehalt stehen derzeit noch nicht fest und ist Gegenstand aktueller kriminaltechnischer Untersuchungen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird aufgrund der Menge und Zusammenstellung der aufgefundenen Betäubungsmittel der Tatbestand des Handels mit Betäubungsmitteln sowie Besitz von Betäubungsmitteln geprüft.

An dem Einsatz waren rund 200 Kräfte des PP Schwaben Nord und der Bereitschaftspolizei beteiligt.

Aufgrund der andauernden Ermittlungen sind weitergehende Auskünfte derzeit nicht möglich.

Die Personen haben die deutsche und italienische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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