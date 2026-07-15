Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Wohnung

Augsburg (ots)

Bergheim - Im Zeitraum von Montag (13.07.2026), 23:00 Uhr und Dienstag (14.07.2026), 09:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus in der Oberschönenfelder Straße. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich über die offenstehende Kellertür Zutritt zum Wohnhaus und durchwühlten Schränke und Kommoden. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl aus einer Wohnung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd entgegen.

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