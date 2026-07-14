Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizei Weimar sucht nach Unfallbeteiligten und Zeugen

Weimar (ots)

Die Polizei Weimar sucht den Fahrer eines schwarzen Skoda sowie weitere Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am 30.06.2026, gegen 10:30 Uhr an einer Tankstelle in der Erfurter Straße in Weimar ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein Mann zum Tanken an der Tankstelle in der Erfurter Straße. Nachdem er den Kassenbereich verlassen hatte, lief er zu seinem Fahrzeug in Richtung Zapfsäule 2. Dabei wurde er von einem rückwärtsfahrenden schwarzen Skoda erfasst. Im Anschluss kam es zwar noch zu einem kurzen Gespräch zwischen beiden Beteiligten, jedoch wurden keine Personalien ausgetauscht, da der Geschädigte zunächst keine Beschwerden verzeichnete. Da diese jedoch später eintraten, wurde der Vorfall nachträglich bei der Polizei angezeigt. Die Polizei bittet nun den Fahrer des schwarzen Skoda sowie Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Fahrzeugführers geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter Angabe des Aktenzeichens 0164671/2026 entgegen (03643 882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

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