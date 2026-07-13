Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei informiert zu den Themen DEIG und Entwicklung der Verkehrsunfallzahlen

Augsburg (ots)

Polizeipräsidium Schwaben Nord - Am Freitag (10.07.2026) lud das Polizeipräsidi-um Schwaben Nord anlässlich aktueller Entwicklungen innerhalb des Präsidiums zur Medienrunde auf das Gelände der Jugendverkehrsschule in der Gabelsberger Straße ein. Im Rahmen der Veranstaltung informierten unter anderem Herr Polizeivizepräsident Michael Riederer und Herr Polizeidirektor Thomas Hecht, Leiter der Arbeitsgruppe DEIG, interessierte Medienvertreter zum Thema Startschuss der Pilotierung des Dis-tanz-Elektroimpulsgeräts (DEIG) für den polizeilichen Einzeldienst bei der PI Augsburg Mitte. Seit 01.07.2026 pilotiert die PI Augsburg Mitte als eine von drei bayerischen Dienst-stellen den DEIG im Rahmen des täglichen Dienstes. Die Pilotierung dauert sechs Monate. Die gesammelten Erfahrungen bilden die Grundlage für die Entscheidung hinsichtlich der weiteren Verwendung für das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration. Darüber hinaus informierte Herr Polizeioberrat Stefan Speer im Rahmen der Veranstaltung über die aktuelle Entwicklung von Verkehrsunfällen mit schweren Folgen. Insbesondere die Schwerpunkte Geschwindigkeit, Ablenkung, Verkehrstüchtigkeit sowie die Gefahren des Radverkehrs und des Schulwegs sind immer wieder ursächlich für Verkehrsunfälle mit schweren oder tödlichen Folgen.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 13 Unfälle mit tödlichem Ausgang. Der Großteil hiervon entfiel auf Zweiradfahrer. Aus diesem Grund informierte Polizeioberrat Speer zu Hintergründen, besondere Gefahren und erörterte die Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in diesem Bereich. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch praktische Stationen. Den Medienvertretern wurde unter anderem die Gelegenheit gegeben den DEIG selbst auszulösen. Darüber hinaus konnte die vorher theoretisch skizzierten Problemstellungen im Straßenverkehr anhand praktischer Stationen nachvollzogen werden. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord bedankt sich bei allen Mitwirkenden und Medienvertretern für die rege Teilnahme und das große Interesse an der Veranstaltung.

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