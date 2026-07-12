Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Widerruf Öffentlichkeitsfahndung nach 44-Jährigem

Augsburg (ots)

In der Pressemeldung Nr. 1062 berichteten wir Folgendes: Gessertshausen - Seit dem heutigen Sonntag (12.07.2026) wird der 44-jährige Philipp Caspar Daschmann vermisst. Der 44‑Jährige verließ am Sonntag seine Wohnanschrift in Gessertshausen mit einem blauen Ford Transit (Campervan) und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet.

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Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Vermissten haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Tel. 08291/1890-0 oder beim Polizeinotruf unter der 110 zu melden. Ab hier neu: Gessertshausen - Der seit Sonntag (12.07.2026) vermisste 44-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird darum gebeten, die personenbezogenen Daten und Lichtbilder des bisher Vermissten wieder zu löschen.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord dankt allen Medienschaffenden für die Unterstützung im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung.

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