Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Öffentlichkeitsfahndung nach 44-Jährigem

Augsburg (ots)

Gessertshausen - Seit dem heutigen Sonntag (12.07.2026) wird der 44-jährige Philipp Caspar Daschmann vermisst. Der 44‑Jährige verließ am Sonntag seine Wohnanschrift in Gessertshausen mit einem blauen Ford Transit (Campervan) und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Ca. 176 cm groß, kräftige Statur, kurze blonde Haare, Dreitagebart. Er trug ein weißes T‑Shirt, eine beige/olivgrüne Short und blaue Sneaker. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Vermissten haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Tel. 08291/1890-0 oder beim Polizeinotruf unter der 110 zu melden.

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