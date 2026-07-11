Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Widerruf Öffentlichkeitsfahndung nach 84-Jährigem

Augsburg (ots)

In der Pressemeldung Nr. 1060 berichteten wir Folgendes:

Innenstadt - Seit dem heutigen Freitag (10.07.2026) wird der 84-Jährige Helmut Oharek vermisst. Er verließ gegen Mittag seine Wohnanschrift "Beim Rabenbad" und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Er könnte zeitlich und örtlich nicht orientiert sein.

[...] Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Vermissten haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Tel. 0821/323-2110 oder beim Polizeinotruf unter der 110 zu melden.

Ab hier neu:

Innenstadt - Der seit Freitag (10.07.2026) vermisste 84-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird darum gebeten, die personenbezogenen Daten und Lichtbilder des bisher Vermissten wieder zu löschen.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord dankt allen Medienschaffenden für die Unterstützung im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung.

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