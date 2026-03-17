Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Die Kriminalpolizei ermittelt nach Brand
Augsburg (ots)
Meitingen / Waltershofen - Am Samstag (14.03.2026) kam es zu einem Brand eines Einfamilienhauses im Weiherweg.
Gegen 03.15 Uhr teilte ein Anwohner den Brand beim Notruf mit. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitten drei Personen eine Rauchgastvergiftung und wurden durch den Rettungsdienst behandelt. Die Höhe des Sachschadens liegt voraussichtlich im mittleren sechsstelligen Bereich.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
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