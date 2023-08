POL Schwaben Nord: Vier Autos beschädigt

Augsburg (ots) - BAB A8 / AS West / FR München - Am vergangenen Montag (21.08.2023) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer 41-jährigen BMW-Fahrerin und einem 23-Jährigen auf der A8. Hierbei wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Gegen 23.30 Uhr war der 23-Jährige zusammen mit seiner Beifahrerin mit einem Gespann aus Auto mit Anhänger in Fahrtrichtung München auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. ...

mehr