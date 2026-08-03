Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Feuer in Mehrfamilienhaus in der List: Kellerbrand schnell gelöscht

Hannover (ots)

Am frühen Montagmorgen ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Isernhagener Straße im Stadtteil List zu einem Kellerbrand gekommen. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und weiterer Schaden dadruch verhindert werden. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Um 05:40 Uhr ging am Montagmorgen in der Regionsleitstelle Hannover ein Notruf aus dem Mehrfamilienhaus in der Isernhagener Strasse ein. Der Hinweisgeber meldete eine starke Rauchentwicklung im Treppenraum. Aufgrund dieser Meldung wurde unter dem Einsatzstichwort "Kellerbrand" ein umfangreicher Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover ausgelöst. Alarmiert wurden zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die freiwillige Feuerwehr Buchholz sowie Kräfte des Rettungsdienstes.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude bereits selbstständig verlassen. Insgesamt befanden sich 14 Personen sowie zwei Haustiere in Sicherheit. Die Türen hatten sie bei Verlassen ihrer Wohnungen richtigerweise hinter sich geschlossen, wodurch es zu keinem Schaden durch Brandrauch darin kam.

Zwei Trupps der hannoverschen Brandschützer gingen unter Atemschutzgeräten mit einem Löschrohr mit Wasser zur Erkundung und Brandbekämpfung in den Kellerbereich vor. Dort konnten sie die Brandstelle schnell lokalisieren und unverzüglich die Löscharbeiten einleiten. Die Brandbekämpfung zeigte schnell Wirkung, bereits nach 20 Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Anschließend kamen mehrere Druckbelüftungsgeräte zum Einsatz, um den verrauchten Treppenraum sowie angrenzende Bereiche des Gebäudes vom giftigen Brandrauch zu befreien.

Nach bisherigen Erkenntnissen brannten im Keller ein Kinderwagen sowie dort gelagertes Gerümpel. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle zur weiteren Ermittlung an die Polizei Hannover übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover waren mit insgesamt 35 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen vor Ort.

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