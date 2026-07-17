Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus: verletzt wurde niemand

Hannover (ots)

Am Freitagabend kam es im Stadtteil Groß-Buchholz zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Walburghof. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht und eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Um 20:34 Uhr alarmierte die Regionsleitstelle Hannover die Feuerwehr zu einem Kellerbrand und entsandte zwei Löschzüge zur Einsatzstelle. Bereits bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten zahlreiche Bewohner*innen das Gebäude verlassen und wurden vom ersteintreffenden Notarzteinsatzfahrzeug gesichtet. Einige Personen befanden sich noch in ihren Wohnungen. Da der Treppenraum überwiegend rauchfrei war und keine Gefahr für die Bewohner*innen bestand, konnten diese zunächst in ihren Wohnungen verbleiben. Verletzte Personen gab es nicht. Vor Ort wurde eine Rauchentwicklung im Kellerbereich des Mehrfamilienhauses festgestellt. Ursache war brennender Unrat in einem Kellerraum. Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr insgesamt vier Trupps unter Atemschutz ein. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Eine besondere Herausforderung stellte die Entrauchung der Kellerräume dar. Der Brandrauch hatte sich nicht nur im Keller des betroffenen Hauses ausgebreitet, sondern war auch in den Kellerbereich eines benachbarten Gebäudes eingedrungen. Die umfangreichen Belüftungsmaßnahmen wurden unter anderem durch eine Querlüftung über die Tiefgarage unterstützt. Nach Abschluss der Brandbekämpfung und der Entrauchungsmaßnahmen konnten die Bewohner*innen nach rund einer Stunde in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei zur weiteren Ermittlung übergeben. Im Einsatz waren 18 Fahrzeuge mit rund 50 Kräfte der Berufsfeuerwehr Hannover samt Rettungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr Groß Buchholz. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

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