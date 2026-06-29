Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gera und des Landeskriminalamtes Thüringen zum Tötungsdelikt in Greiz vom 23.06.26 (vgl. erste Pressemitteilung der LPI Gera vom 23.06.26)

Erfurt (ots)

Fahndungserfolg- Spur führte nach Polen

Im Zuge der Ermittlungen zu o.g. Tötungsdelikt konnte unterstützt durch des Zielfahndungskommandos des TLKA ein 35 jähriger vietnamesischer Staatsbürger am 26. Juni 2026 durch Kräfte der polnischen Polizei im Raum Warschau festgenommen werden. Der Festgenommene steht in dringendem Verdacht eine 20- jährige, ebenfalls vietnamesische Staatsbürgerin gewaltsam getötet zu haben. Im Moment befindet sich der Tatverdächtige noch in Polen, das justizielle Verfahren zur Überstellung nach Deutschland ist bereits eingeleitet. Diese wird in den nächsten Wochen avisiert.

Die koordinierte, vertrauensvolle Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft, der regional zuständigen Kriminalpolizei Gera, den Fachbereichen des TLKA (Zielfahndung, Internationale polizeiliche Zusammenarbeit und Mordkommission) sowie polnischer Polizeikräfte trug wesentlich dazu bei, das der Tatverdächtige innerhalb von vier Tagen lokalisiert und festgenommen werden konnte.

Die erforderlichen weiteren Ermittlungen werden durch die Mordkommission des TLKA unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Gera geführt. Weitere Presseauskünfte können im Moment zum Sachverhalt nicht gegeben werden.

Original-Content von: Landeskriminalamt Thüringen, übermittelt durch news aktuell