Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Sicherheitskooperation (SiKoop)* der Länder führen gemeinsame Aktionswoche gegen Straftaten zum Nachteil von älteren Menschen durch

Erfurt (ots)

Fünf ostdeutsche Bundesländer kooperieren für mehr Sicherheit. Ziel ist es, Straftaten gegen ältere Menschen entschlossen entgegenzutreten.

Im Jahr 2025 ist die Anzahl der Fälle von sogenannten Schockanrufen und Enkeltrickbetrugsdelikten, aber auch Straftaten des Betrugs im Internet (Cybercrime) wie Trading Fraud, Fake Shops zum Nachteil älterer Menschen wieder massiv zu verzeichnen. Die dabei durch die Betrüger erzielten Vermögensschäden bei den Betroffenen steigen. Aus diesem Grund haben die Landespolizeien von Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Rahmen der polizeilichen Sicherheitskooperation eine gemeinsame Aktionswoche vom 29. Juni bis 5. Juli 2026 vereinbart, um gezielt gegen Straftaten zum Nachteil älterer Menschen vorzugehen.

Im Fokus dieser Aktionswoche, aber auch darüber hinaus sind umfangreiche präventive Maßnahmen in den einzelnen Bundesländern. Von diesem Phänomen der Straftaten zum Nachteil älterer Menschen sind insbesondere Personen betroffen, die älter als 50 Jahre sind.

Die Länder möchten mit den geplanten Präventionsaktionen kontinuierlich und intensiv über diese wichtigen Themen informieren. Die Maßnahmen werden vor allem im Rahmen von Veranstaltungen und Aktionen umgesetzt, bei denen die Menschen direkt und persönlich über die perfiden Methoden der Täter aufgeklärt werden. Ziel ist es, nicht nur potenzielle Betroffene, sondern auch Familienmitglieder und Bekannte zu sensibilisieren, um Betrügern das Handwerk zu erschweren.

"Mit unseren gemeinsamen Präventionsangeboten treten wir verstärkt direkt mit den Menschen in Kontakt. Denn eine gute Prävention lebt davon, dass die Informationen dort ankommen, wo sie gebraucht werden." Dirk Löther, Präsident Landeskriminalamt Thüringen

Wer informiert ist, kann sich besser schützen. Deshalb hat die Thüringer Polizei das Jahr 2026 zum Seniorenjahr erklärt und führt, nicht nur in der Aktionswoche gemeinsam mit den mitteldeutschen Ländern, vorrangig Veranstaltungen im Phänomenbereich Straftaten zum Nachteil älterer Menschen durch. Kernstück der Kampagne sind die sogenannte Seniorenkonzerte mit dem Polizeiorchester Thüringen. Gerahmt von der Musik des Orchesters geben der Landesseniorenrat und die Thüringer Polizei vor Ort Präventionstipps zur Sicherheit im Alter und zum Schwerpunkt Telefontrickbetrug. Angeregte Gespräche und Dankbarkeit der Seniorinnen und Senioren bestätigen die gelungene Mischung aus Musik und Information.

Weitere wichtige Informationen haben wir auf der Internetseite der Polizei für die Öffentlichkeit zusammengestellt:

Schockanruf: So schützen Sie sich vor Telefonbetrug (https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/schockanrufe/); Cybertrading-Betrug erkennen und vermeiden (https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/cybertrading-betrug/); Fake Shops, Phishing & Co.: Drei Viertel aller Nutzer haben Angst im Internet (https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/fake-shops-phishing-co-drei-viertel-aller-nutzer-haben-angst-im-internet/);

*Hintergrund: Im Jahr 2002 gründeten die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die SiKoop, der im Jahr 2004 Brandenburg und im Jahr 2015 Berlin beigetreten sind. Mit der SiKoop soll die länderübergreifende polizeiliche Zusammenarbeit zu verschiedenen polizeilichen Themen ausgebaut werden, um den Informationsaustausch zu verbessern und schwere Straftaten sowie politische oder organisierte Kriminalität effektiver bekämpfen zu können.

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