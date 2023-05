Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Zielfahndung erfolgreich

Erfurt/ Ilmenau (ots)

Heute Mittag gelang es der Zielfahndung des TLKA einen entwichenen Strafgefangenen festzunehmen. Der 42-Jährige war am 30.04.2023 nach einem genehmigten Ausgang nicht in den Maßregelvollzug in Stadtroda zurückgekehrt. Nachdem die Fahndungsmaßnahmen der örtlichen Polizeidienststelle nicht zum Erfolg geführt hatten, übernahm die Zielfahndung den Sachverhalt. Umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen führten heute schließlich dazu, dass der 42-Jährige in Ilmenau festgenommen werden konnte. Von den wenigen Tagen in Freiheit wird er nun noch lange zehren müssen, seine Haft endet erst in über zwei Jahren. JS

