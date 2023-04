LKA Thüringen: Landeskriminalamt Thüringen und die Staatsanwaltschaft Gera ermitteln zum Tatverdacht einer Kindstötung

Landeskriminalamt Thüringen

Mit Bezug zur Pressemeldung vom 21.01.2023

Seit Januar 2023 ermittelt die Mordkommission des Landeskriminalamtes Thüringen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera im Zusammenhang mit dem Auffinden einer weiblichen Kinderleiche in einem Kleingarten in Bad Blankenburg. Die Ermittlungen wurden zwischenzeitlich auch auf die jetzt 21-jährige Kindsmutter ausgeweitet. Die Beschuldigte wurde am 03.04.2023 festgenommen. Das Amtsgericht Gera erließ am 27.03.2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gera Haftbefehl wegen Mordes durch Unterlassen. Nach der Vorführung vor den Haftrichter am 04.04.2023, befindet sie sich jetzt in Untersuchungshaft. Gegen den 28-jährigen Lebensabschnittsgefährten der Kindsmutter erließ das Amtsgericht Gera ebenfalls am 27.03.2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gera Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit Mord durch Unterlassen. Dieser befindet sich bereits in anderer Sache in Strafhaft. Das Opfer war zur Tatzeit ca. 3 Jahre alt. Die Ergebnisse der Ermittlungen lassen darauf schließen, dass die Tatzeit bereits mehrere Jahre zurückliegt. Aufgrund der Liegezeit des Leichnams sind spezielle rechtsmedizinische Untersuchungen notwendig, die sich aus der Natur der Sache heraus sehr zeitintensiv gestalten. Derzeit sind diese noch nicht abgeschlossen. Die Beschuldigte ist Mutter eines weiteren Kindes, welches bereits zu Beginn der Ermittlungen im Zusammenwirken mit dem Jugendamt in Obhut genommen wurde. Aufgrund ständiger Wohnortwechsel verschleierten die Beschuldigten gegenüber den Behörden, sowohl vor als auch nach der Tat, ihren tatsächlichen Aufenthalt und entzogen sich somit systematisch behördlichen Kontrollmaßnahmen. Die Kindsmutter war im tatrelevanten Zeitraum nicht im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes Saalfeld-Rudolstadt amtlich gemeldet. Nach bisherigen Ermittlungsstand sind keine Versäumnisse des Jugendamtes Saalfeld-Rudolstadt erkennbar.

