Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Im Auftrag der Staatsanwaltschaft (StA) Erfurt Pressemitteilung der StA Erfurt zu den Ermittlungsfortschritten im Mordfall in der Ortslage Schöten 2004

Erfurt / Weimarer Land (ots)

Im Januar 2004 wurde eine junge Frau im Ort Schöten bei Apolda auf dem Weg zur Arbeit in ihrem Auto erschossen. Der Fall erlangte damals unter anderem als "Beetle-Mord" mediale Aufmerksamkeit. Nach nunmehr 19 Jahren wurde am Donnerstag der vergangenen Woche ein 60 Jahre alter Mann festgenommen. Am gestrigen Donnerstag wurden weitere drei Männer im Alter von 42 bis 45 Jahren festgenommen. Weiterhin wurden mehrere Objekte in Erfurt durchsucht. Den vier deutschen Männern wird die Beteiligung am oben genannten Mord vorgeworfen. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Erfurt erließ gegen alle vier Männer Untersuchungshaftbefehle, welche derzeit in vier verschiedenen Justizvollzugsanstalten vollstreckt werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft Erfurt und die Mordkommission des Thüringer Landeskriminalamtes unter Hochdruck weitergeführt. Informationen zu den Erkenntnissen, die zu den Festnahmen geführt haben, können derzeit nicht bekannt gegeben werden. Die Pressearbeit wird durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Erfurt übernommen.

