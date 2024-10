FW Bergheim: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Bergheim Besatzung eines Krankenwagens als Ersthelfer vor Ort - Landstraße teilweise gesperrt

Feuerwehr Bergheim

Bergheim (ots)

Bergheim - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Leipziger Straße Ecke Landstraße 276 in Bergheim wurden am Freitagmorgen zwei Personen verletzt. Die Feuerwehr wurde gegen 08:00 Uhr zur Unfallstelle alarmiert. Zwei PKW waren im Kreuzungsberich frontal kollidiert.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte kümmerte sich bereits die Besatzung eines Krankentransportwagens der Malteser aus Erftstadt, der zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, um die beiden verletzten Unfallbeteiligten. Die Notärztin und die Besatzung eines Rettungswagens aus Bergheim versorgten die Fahrerin des am Unfall beteiligten Kleinwagens und transportierten sie mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus. Die andere Fahrerin wurde durch die Besatzung des Krankentransportwagens versorgt und konnte nach der Sichtung durch die Notärztin mit leichten Verletzungen vor Ort behandelt werden. Sie musste nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Die Feuerwehr Bergheim war mit rund zehn Einsatzkräften der hauptamtlichen Wache und dem Rettungsdienst unter der Leitung von Hauptbrandmeister Manuel Elster vor Ort. Gegen 08:45 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

