Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Innenstadt - Nachtragsmeldung zu einem körperlichen Angriff in einer Wormser Cafébar - Täter in Haft

Worms (ots)

Bereits am Mittwochabend des 17.04.2024 kam es in einer Wormser Cafébar zu einem körperlichen Angriff, bei welchem ein 52-jähriger Gast durch einen 48-jährigen Täter unvermittelt mit einem messerähnlichen Gegenstand angegriffen und verletzt wurde. Der nicht ordnungsbehördlich gemeldete Täter konnte im Anschluss an seine Tat flüchten, wurde jedoch im Rahmen der Ermittlungen zweifelsfrei identifiziert. Seitens der Polizei erfolgte hierzu bereits eine Pressemeldung. Am Sonntagnachmittag, dem 28.04.2024 gegen 16:38 Uhr trat der 48-jährige Täter wiederholt in einer anderen Cafébar in Worms in Erscheinung. Hierbei verletze er einen 43-jährigen Mann aus Kleinniedesheim, der ebenfalls zu Gast in der Cafébar war. Als Tatwerkzeug verwendete der Täter erneut einen messerähnlichen Gegenstand. Der Täter wurde im Anschluss an die Tat durch mehrere Gäste bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Er konnte widerstandslos und unverletzt festgenommen werden. Bei ihm wurde auf staatsanwaltschaftliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Gestern Vormittag erfolgte seine richterliche Vorführung am Amtsgericht Mainz, gegen den 48-Jährigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und er wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Auch der 43-jährige Mann erlitt mehrere nicht lebensbedrohliche Schnittverletzungen, die in einem Krankenhaus medizinisch versorgt wurden.

Der Täter äußerte sich vor Ort nicht zu dem Tatgeschehen. Motiv und Vorbeziehung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zwischenzeitlich wurde die Tat vom 17.04.2024 seitens der Staatsanwaltschaft Mainz als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an und werden durch das Fachkommissariat der Kriminaldirektion Mainz, K11 geführt.

