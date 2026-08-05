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Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: Erstmeldung: Waldbrand zwischen Bad Schwalbach-Hettenhain und Taunusstein-Seitzenhahn - rund 150 Einsatzkräfte im Einsatz

FW Rheingau-Taunus: Erstmeldung: Waldbrand zwischen Bad Schwalbach-Hettenhain und Taunusstein-Seitzenhahn - rund 150 Einsatzkräfte im Einsatz
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Bad Schwalbach (ots)

Gegen 13:20 Uhr wurde aus Bad Schwalbach eine Rauchentwicklung in einem Waldgebiet zwischen Bad Schwalbach-Hettenhain und Taunusstein-Seitzenhahn gemeldet. Da die Brandstelle tief im Wald lag, benötigten die Einsatzkräfte rund 30 Minuten, um das Feuer zu lokalisieren und zu erreichen. Eine Gefährdung für die Bevölkerung ist derzeit nicht zu befürchten, da die Brandflächen weit außerhalb von Siedlungsflächen ist.

Beim Eintreffen stand ein Fichtenbestand bis in die Baumkronen in Flammen. In Verbindung mit dem Wind führte dies zu einer sehr schnellen Brandausbreitung. Nach bisherigem Stand sind über 20.000 Quadratmeter Waldfläche betroffen.

Der größte Brandbereich ist mittlerweile weitgehend eingedämmt. Eine weitere flächige Ausbreitung konnte grundsätzlich gestoppt werden. Der Brand gilt insgesamt jedoch noch nicht als unter Kontrolle. Wind und Funkenflug führten zur Entstehung weiterer sogenannter Spotfeuer, die sich inzwischen zu weiteren Brandstellen entwickelt haben. Das Einsatzgebiet wird fortlaufend mit Drohnen auf weitere Feuer kontrolliert.

Eine besondere Herausforderung stellen die durch das Feuer geschädigten Fichten dar. Bäume können unvermittelt umstürzen und die Einsatzkräfte gefährden. Die Lösch- und Nachlöscharbeiten müssen deshalb mit höchster Vorsicht erfolgen. Aufgrund der Gefährdung der am Boden eingesetzten Kräfte ist in diesem Bereich derzeit kein weiterer Einsatz von Löschhubschraubern möglich.

Insgesamt sind rund 150 Einsatzkräfte aus dem gesamten Rheingau-Taunus-Kreis sowie aus Wiesbaden tätig. Die hohen Temperaturen und die körperlich anspruchsvollen Arbeiten erfordern weiterhin einen hohen Kräfteansatz.

Im Verlauf des Einsatzes wurde eine Einsatzkraft leicht verletzt. Der betroffene Waldbereich ist dennoch unbedingt zu meiden. Straßen und Zufahrtswege müssen für die Einsatzfahrzeuge freigehalten werden.

Die Lösch- und Kontrollarbeiten dauern an. Über wesentliche Entwicklungen wird fortlaufend auf www.rtk112.de informiert.

Pressevertreter finden sich bitte am Parkplatz des Taunus Wunderlands ein. Hier ist eine Pressestelle eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
Rheingau-Taunus-Kreis
Kreisbrandmeister
Michael Ehresmann
Telefon: 0176 - 21 60 38 08
E-Mail: s5@rheingau-taunus.de
https://www.rheingau-taunus.de

Original-Content von: Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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