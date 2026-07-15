Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: Fahrzeugbrand in Tiefgarage in Idstein endet glimpflich

Idstein (ots)

Der Brand eines Fahrzeugs in der Tiefgarage "Löherplatz" in Idstein führte am Mittwochabend zu einem Großeinsatz. Durch die frühe Brandmeldung und das Eingreifen der Feuerwehr konnte größerer Schaden verhindert werden.

Gegen 19 Uhr war ein brennendes Auto in einer Tiefgarage am Löherplatz in Idstein gemeldet worden. Gefolgt von weiteren Notrufen wegen starker Rauchentwicklung im Untergeschoss. Aufgrund der veränderten Gegebenheiten durch Bauarbeiten wurde daher bereits auf der Anfahrt das Alarmstichwort erhöht und weitere Kräfte alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte war das erste Unterdeck bereits stark verraucht. Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz vor und lokalisierten den Brand in einem Fahrzeug. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, im Anschluss stand die Entrauchung der weitläufigen Tiefgaragenbereiche im Vordergrund.

Zeitweise waren acht Überdrucklüfter dafür im Einsatz. Nach rund 90 Minuten konnte die Tiefgarage wieder für die Nutzung freigegeben werden. Insgesamt waren 14 Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst mit rund 60 Kräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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