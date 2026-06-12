Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: Dachstuhlbrand in Ortskern von Eltville-Hattenheim

Eltville am Rhein (ots)

Am Freitagabend kam es im Ortskern von Eltville-Hattenheim zum Dachstuhlbrand eines Fachwerkhauses. Die Feuerwehr rettete einen Bewohner und eine Katze unverletzt. Das Gebäude ist einsturzgefährdet.

Um 20:30 Uhr meldeten Anrufer über Notruf Rauch aus einem Fenster des Wohnhauses. Unmittelbar nach Eintreffen der Feuerwehren aus Eltville am Rhein zündete der gesamte Dachstuhl durch und stand in Flammen. Durch die Erhöhung des Einsatzstichworts wurden weitere Feuerwehren aus Eltville und Geisenheim alarmiert.

Die fünf Bewohner des Hauses hatten sich bei Eintreffen der Feuerwehr unverletzt ins Freie gerettet. Während der Löscharbeiten ging ein Bewohner aus unersichtlichen Gründen zurück in das brennende Gebäude und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Er blieb zum Glück unverletzt.

Trotz der engen Bebauung konnte ein Übergreifen der Flammen auf direkt angebaute Gebäude durch einen massiven Löscheinsatz verhindert werden. Für die Löscharbeiten kamen unter anderem zwei Drehleitern zum Einsatz. Nach etwa einer Stunde war der Brand unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Nacht.

Da die Treppe des Hauses bereits durchgebrannt war, mussten die Löscharbeiten von außen durchgeführt werden. Durch den Brandschaden ist das gesamte Gebäude einsturzgefährdet.

Die Bewohner wurden mit Unterstützung des Bürgermeisters und des Ortsvorstehers in einer provisorischen Notunterkunft untergebracht. Ein Feuerwehrmann wurde im Einsatzverlauf leicht verletzt, konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort bleiben.

Für die Löscharbeiten war der Ortskern von Eltville-Hattenheim bis in die späten Abendstunden gesperrt. Insgesamt waren rund 80 ehrenamtliche Einsatzkräfte im Einsatz. Die Brandursache ist ebenso wie die Schadenshöhe noch unklar und wird von der Polizei ermittelt. Ein Fachberater des THW unterstütze die Kräfte vor Ort bei der Beurteilung der Gebäudestatik.

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