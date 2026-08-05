Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: +++ Vorab-Info Aktueller Einsatz +++ Waldbrand bei Bad Schwalbach - Hettenhain +++

Bad Schwalbach (ots)

Aktuell kommt es in Bad Schwalbach in der Nähe von Hettenhain zu einem Großeinsatz aufgrund eines Waldbrandes. Meiden Sie den Wald im gesamten Bereich. Eine Rauchentwicklung ist sichtbar. Es kommt zu einem größeren Aufkommen an Einsatzfahrzeugen. Eine ausführliche Meldung folgt nach Abschluss des Einsatzes.

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