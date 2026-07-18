Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Heckenbrand entlang einer Gemeindeverbindungsstraße - 10.07.2026

Reichenau (ots)

Am Freitagvormittag, den 10. Juli 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Reichenau zu einem Flächenbrand im Bereich einer Gemeindeverbindungsstraße alarmiert. Aufgrund des gesperrten Bahnübergangs, wurde die Feuerwehr Konstanz direkt mit alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Konstanz brannte eine Hecke auf einer Länge von rund fünf Metern sowie eine angrenzende Wiesenfläche von etwa zehn Quadratmetern. Die Besatzung des zuerst eingetroffenen Löschfahrzeuges leitete umgehend die Brandbekämpfung mit zwei C-Rohren ein. Durch das schnelle Eingreifen konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung auf angrenzende Vegetationsflächen verhindert werden. Die nachrückenden Kräfte kontrollierten den betroffenen Bereich auf mögliche Glutnester. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Nach der Lageerkundung und Abstimmung mit der Einsatzleitung konnte ein Teil der unterstützenden Kräfte den Einsatz ohne weitere Tätigkeit wieder verlassen. Nach Abschluss der Nachkontrollen konnten sämtliche eingesetzten Kräfte wieder einrücken. Die Ursache des Brandes war vor Ort nicht erkennbar. Einsatzzeit: 09:47 Uhr bis 10:27 Uhr Einsatzkräfte: 16 Fahrzeuge: LF 10, LF 8/6

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