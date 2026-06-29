Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Brennende Riedballen auf Ackerfläche abgelöscht - 28.06.2026

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Reichenau (ots)

Am späten Sonntagabend, 28.06.2026, kurz nachdem der vorherige Einsatz abgeschlossen war, wurde die Freiwillige Feuerwehr Reichenau zu einem Flächenbrand im Gemeindegebiet alarmiert. Auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche waren gehäckselte beziehungsweise gebündelte Riedballen in Brand geraten. Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 22:12 Uhr per Meldeempfänger zum Einsatzstichwort "Flächenbrand". Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte eine Fläche von rund 25 mal 10 Metern. Aufgrund der Ausbreitung und der vorhandenen Brandlast wurde umgehend eine Brandbekämpfung eingeleitet. Die Feuerwehr setzte mehrere C-Rohre zur Brandbekämpfung ein. Zusätzlich kam ein Trupp unter Atemschutz zum Einsatz. Parallel wurde der Besitzer der Fläche informiert. Dieser unterstützte die Löscharbeiten vor Ort mit einem Traktor samt Frontlader, indem das Brandgut auseinandergezogen wurde. So konnten die Einsatzkräfte das Material gezielt ablöschen und vorhandene Glutnester kontrollieren. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an den Besitzer übergeben. Zur Sicherheit wurde die betroffene Fläche weiterhin mit Wasser beaufschlagt, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Eine Streife der Polizei war ebenfalls vor Ort. Einsatzzeit: 22:12 Uhr bis 00:45 Uhr Einsatzkräfte: 19 Fahrzeuge: MZF, LF 8/6, LF 10, GW-T

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