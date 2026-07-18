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Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Flächenbrände an zwei Einsatzstellen rasch unter Kontrolle gebracht - 18.07.2026

FW Reichenau: Flächenbrände an zwei Einsatzstellen rasch unter Kontrolle gebracht - 18.07.2026
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Reichenau (ots)

Am Samstagmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Reichenau zu einem Flächenbrand alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte eine größere Gras- und Gebüschfläche von rund 40 x 30 Metern. Das Feuer war bereits durch eine vor Ort befindliche Person mit einem Gartenschlauch bekämpft worden. Die Feuerwehr führte umfangreiche Nachlöscharbeiten mit zwei C-Rohren durch und wässerte die betroffene Fläche großflächig, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Anschließend wurde der Bereich mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Während der Einsatzmaßnahmen erhielt die Feuerwehr die Information über eine weitere Brandstelle im Gemeindegebiet. Nach entsprechender Erkundung wurde dort eine bereits weitgehend abgelöschte Fläche von etwa 10 x 2 Metern festgestellt. Zur Sicherheit führten die Einsatzkräfte auch hier Nachlöscharbeiten durch und kontrollierten den Bereich auf verbliebene Glutnester. Durch das schnelle Eingreifen sowie die umfangreichen Nachlöscharbeiten konnten beide Brandstellen rasch unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Einsatzzeit: 12:56 Uhr bis 14:12 Uhr Einsatzkräfte: 16 Fahrzeuge: LF 8/6, LF 10, MZF, GW-T

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Reichenau
Pressestelle
Telefon: +497534 2710408
E-Mail: pressestelle@feuerwehr-reichenau.de
www.feuerwehr-reichenau.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell

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