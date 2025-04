Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Vegetationsbrand am Bahnhof Untertürkheim führt zu Gleissperrungen

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

- 150 m² brennende Böschung am Bahnhof Untertürkheim

- Mehrere Gleise von S-Bahn und Stadtbahn gesperrt

- Feuerwehr Stuttgart weist auf die Gefahr von Vegetationsbränden hin

Mehrere Anrufer meldeten gegen 14 Uhr einen sich schnell ausbreitenden Vegetations-brand am Bahnhof Untertürkheim. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen rund 150 m² Böschung entlang der Bahngleise in Brand.

Die rund 25 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr Stuttgart konnten den Brand mit drei Löschrohen unter Kontrolle bringen. Parallel wurde eine Schlauchleitung für die Wasserversorgung verlegt.

Während der Löscharbeiten mussten mehrere Gleise der Stadtbahn und von der S-Bahn gesperrt werden.

Steigende Gefahr für Vegetationsbrände

Die Feuerwehr Stuttgart weist in diesem Zusammenhang auf die steigende Gefahr von Vegetationsbränden hin. In den vergangenen Tagen waren die Einsatzkräfte in Stuttgart immer wieder bei Vegetationsbränden gefordert. So kam es beispielsweise am Donnerstagmorgen in der Großglocknerstraße in Stuttgart-Untertürkheim zu einem weiteren Brand. Durch das Abflammen von Unkraut geriet hier eine Hecke in Brand. Glücklicherweise mussten die Einsatzkräfte lediglich Nachlöscharbeiten durchführen und kontrollierten die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 3: Leitungsdienst, zwei Löschfahrzeuge

Freiwillige Feuerwehr Abteilung Untertürkheim: Zwei Löschfahrzeuge, Mannschaftstransportwagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell