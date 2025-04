FW Stuttgart: Aktuelle Einsatzinformation: Weltkriegsbombe auf der Waldau muss kontrolliert gesprengt werden

Stuttgart (ots) - - Kleinbrand in Toilette mit starker Rauchentwicklung - Hotel und Restaurant in Stuttgart-Vaihingen geräumt - Aufwändige Belüftungsarbeiten Schwarzen Brandrauch aus den Toilettenbereich eines Restaurants am Schwabenplatz 1 in Stuttgart-Vaihingen meldeten mehrere Personen am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr. Da das Restaurant zu einem größeren ...

