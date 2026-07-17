Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Dachstuhlbrand

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Osterholz-Scharmbeck (ots)

Eine sehr dynamische Einsatzsituation sorgte in der Nacht zum Freitag für einen umfangreichen Einsatz von drei Ortsfeuerwehren in der Innenstadt von Osterholz-Scharmbeck. Zunächst wurde die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck mit dem Stichwort Pkw-Brand am 16.7. um 23:48 Uhr in die Beckstraße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt berichtet die Leitstelle von mehreren Notrufen die unterschiedlichen Meldungen zum Umfang des Geschehens beinhalteten. Eine Erkundung durch die ersten Kräfte ergab dann Mülltonnen, die auf der Rückseite eines Hotels, direkt am Gebäude in Brand geraten waren. Eine Person hatte bereits Löschmaßnahmen vorgenommen, konnte aber ein Ausbreiten der Flammen ins Dach des Hotels nicht verhindern. Dort entzündeten sich Teile der Dachdämmung. Um schnell ausreichend Kräfte vor Ort zu haben, wurde um 00:01 Uhr das Alarmstichwort auf "Dachstuhlbrand" erhöht - dies sorgte für die Nachalarmierung der Feuerwehren aus Pennigbüttel und Scharmbeckstotel. Gemeinsam mit der Polizei wurde das Hotel evakuiert, eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation an den Rettungsdienst übergeben werden. Zeitgleich schafften Einsatzkräfte einen Rauchabzug im Dach des entsprechenden Gebäudeteils. Insgesamt sieben Trupps unter Atemschutz nahmen die Brandbekämpfung vor. Diese erfolgte von außen über die Drehleiter wie auch im inneren des Gebäudes. Die Löschmaßnahmen gestalteten sich aufgrund der baulichen Gegebenheiten aufwendig und kräftezehrend. Um 01:41 Uhr konnte "Feuer in der Gewalt" gemeldet werden. Mittels Sägen musste umfangreich Teile des Daches geöffnet werden, um alle Brandherde in der Dämmung ablöschen zu können. Um 02:31 Uhr war das Feuer gelöscht. Nach abschließenden Aufräumarbeiten und Rückbau konnte gegen 3 Uhr die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden und die Feuerwehr rückte wieder ein. Die Gäste konnten wieder ins Hotel zurückkehren. Insgesamt waren die drei Ortsfeuerwehren mit rund 50 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen im Einsatz.

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